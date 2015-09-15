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    «Арсенал» намерен приобрести Мареза

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер собирается усилить атакующую линию клуба нападающим «Лестера» Риядом Марезом.

    Алжирский футболист может перейти в «Арсенал» уже ближайшей зимой. В первых пяти турах нынешней АПЛ он отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Такие показатели, видимо, укрепили Венгера в его намерении подписать Мареза, которым наставник «Арсенала» интересовался еще летом.

    Сообщается также, что к футболисту присматривается и «Барселона».

    Источник: iSport.ua

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    15.09.2015 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      green1999 15 сентября 2015, 08:54

      оставьте лестер в покое , пускай прёт в зону ЛЧ

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      Рейтинг: +12

      arsen666 15 сентября 2015, 03:10

      хорош парниша

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