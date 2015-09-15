«Арсенал» намерен приобрести Мареза

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер собирается усилить атакующую линию клуба нападающим «Лестера» Риядом Марезом.

Алжирский футболист может перейти в «Арсенал» уже ближайшей зимой. В первых пяти турах нынешней АПЛ он отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Такие показатели, видимо, укрепили Венгера в его намерении подписать Мареза, которым наставник «Арсенала» интересовался еще летом.

Сообщается также, что к футболисту присматривается и «Барселона».