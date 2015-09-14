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    АПЛ. «Вест Хэм» оказался сильнее «Ньюкасла»

    Пятый тур АПЛ закрывался матчем между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом».

    Голы Димитри Пайе в начале каждого из таймов принесли победу «молотобойцам» и вывели команду на пятую позицию в таблице. «Ньюкасл» с двумя очками остался последним.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур.

    Вест Хэм (Лондон) – Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пайе, 9; 2:0 – Пайе, 48.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 сентября 2015, 09:50

      смотрел, очень красиво играли и быстро выходили в контр. атаки, а Ньюкасл только ближе к концу матча провел хорошую 15-ти минутку и все... сдался.

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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 14 сентября 2015, 23:59

      ВХЮ вперед!!! молодцчики!!

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