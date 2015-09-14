АПЛ. «Вест Хэм» оказался сильнее «Ньюкасла»

смотрел, очень красиво играли и быстро выходили в контр. атаки, а Ньюкасл только ближе к концу матча провел хорошую 15-ти минутку и все... сдался.
Пятый тур АПЛ закрывался матчем между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом».
Голы Димитри Пайе в начале каждого из таймов принесли победу «молотобойцам» и вывели команду на пятую позицию в таблице. «Ньюкасл» с двумя очками остался последним.
Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур.
Вест Хэм (Лондон) – Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Пайе, 9; 2:0 – Пайе, 48.