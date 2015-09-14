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    Аллегри: «Ювентус» хочет быть в восьмерке сильнейших команд Европы»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Специалист назвал «горожан» одними из претендентов на победу в турнире.

    «Манчестер Сити» – один из фаворитов Лиги чемпионов. У нас тяжелая группа, но мы хотим выйти из нее. Мы должны сыграть очень интенсивно, должны быть смелыми. В прошлом сезоне мы вышли в финал турнира и вышли заслуженно. Такой клуб, как «Ювентус», хочет быть в восьмерке сильнейших команд Европы», - заявил Аллегри.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2015 23:28
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