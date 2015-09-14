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    «Барселона» рассматривала Смольникова в качестве замены Алвесу

    Футбольный агент Олег Шигаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал, что его подопечным интересовалась «Барселона».

    «Барселона» следила за Игорем Смольниковым, он был в списке потенциальных правых защитников команды. Испанцы искали замену Дани Алвесу — человеку 32 года, и он уже далеко не тот, что прежде, да и по контракту на тот момент не было известно. Они выбирали между Игорем, Лукашем Пищеком, Фабиньо из «Монако» и Данило, но его вовремя успел подписать «Реал», и Алейшем Видалем, на которого в конечном итоге и сделали ставку. Правда, пока у него травма — он вернется зимой. К тому же Дани Алвес остался в команде. Есть интерес у дортмундской «Боруссии», ведь Пищек уже не молод, ему 30. Пристально следят за Игорем и «Милан» с мадридским «Атлетико», - говорит агент.

    Также Шигаев поведал о том, при каких условиях Смольников все-таки сможет перейти в топ-клуб.

    «Для переезда в европейский топ-клуб Игорю необходимо отыграть на своем уровне Лигу чемпионов и чемпионат Европы во Франции (если отберемся), желательно с хорошим результатом клуба и сборной (1/4 и выход из группы соответственно). Сейчас самый возраст, чтобы уезжать. У него есть желание попробовать себя в Европе».

    По словам агента, успехи Смольникова связаны струдолюбием.

    «Высокого уровня игры, который сейчас демонстрирует Смольников, он добился серьезным подходом к делу и трудолюбием. Многие водку пили в той же «Чите», а он пахал и пахал. Вот и результат: сейчас один из лучших футболистов в стране. При этом полностью потенциал его не раскрыт, может и еще лучше. Перейдя в «Зенит», Игорь выходит на совершенно иной уровень мастерства, при этом прогрессируя от игры к игре».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.09.2015 22:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 15 сентября 2015, 10:30

      Смольников красава,удачи в дальнейшем

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 сентября 2015, 09:36

      смех

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 15 сентября 2015, 07:18

      Он конечно играет счас очень не плохо но скорее всего имели виду в Фифа карьеру когда играли))

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 15 сентября 2015, 06:01

      Хаха))))))

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 15 сентября 2015, 02:59

      то что пашет на поле это факт. Он вообще молодец

      1
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 15 сентября 2015, 00:04

      Согласен, старание на лицо!

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 14 сентября 2015, 23:06

      Не уедет. Хотя хотелось бы. Классный защитник

      0
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