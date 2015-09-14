«Барселона» рассматривала Смольникова в качестве замены Алвесу

Футбольный агент Олег Шигаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал, что его подопечным интересовалась «Барселона».

«Барселона» следила за Игорем Смольниковым, он был в списке потенциальных правых защитников команды. Испанцы искали замену Дани Алвесу — человеку 32 года, и он уже далеко не тот, что прежде, да и по контракту на тот момент не было известно. Они выбирали между Игорем, Лукашем Пищеком, Фабиньо из «Монако» и Данило, но его вовремя успел подписать «Реал», и Алейшем Видалем, на которого в конечном итоге и сделали ставку. Правда, пока у него травма — он вернется зимой. К тому же Дани Алвес остался в команде. Есть интерес у дортмундской «Боруссии», ведь Пищек уже не молод, ему 30. Пристально следят за Игорем и «Милан» с мадридским «Атлетико», - говорит агент.

Также Шигаев поведал о том, при каких условиях Смольников все-таки сможет перейти в топ-клуб.

«Для переезда в европейский топ-клуб Игорю необходимо отыграть на своем уровне Лигу чемпионов и чемпионат Европы во Франции (если отберемся), желательно с хорошим результатом клуба и сборной (1/4 и выход из группы соответственно). Сейчас самый возраст, чтобы уезжать. У него есть желание попробовать себя в Европе».

По словам агента, успехи Смольникова связаны струдолюбием.

«Высокого уровня игры, который сейчас демонстрирует Смольников, он добился серьезным подходом к делу и трудолюбием. Многие водку пили в той же «Чите», а он пахал и пахал. Вот и результат: сейчас один из лучших футболистов в стране. При этом полностью потенциал его не раскрыт, может и еще лучше. Перейдя в «Зенит», Игорь выходит на совершенно иной уровень мастерства, при этом прогрессируя от игры к игре».