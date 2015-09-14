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    Слуцкий: «Внутреннее состояние пока позволяет мне выдерживать плотный график матчей»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообщался с прессой накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». По словам наставника, пока ему хватает сил совмещать работу в сборной и в клубе.

    «Матчи очень важные, требуют больших эмоциональных затрат, внутреннее состояние пока позволяет мне выдерживать такой график, посмотрим, что будет дальше», - прокомментировал Слуцкий.

    Также специалист рассказал, почему команда прилетела в Германию за два дня до игры.

    «Мы так и в Прагу прилетали, это распространенная практика, так гораздо удобнее готовиться к сверхважным матчам».

    Кроме того, Слуцкий поведал о своем отношении к ситуации с контрактом Понтуса Вернблума.

    «Она меня никак не касалась. И самого Понтуса – тоже. Зная сверхпрофессиональную работу нашего менеджмента, любой игрок, в сотрудничестве с которым заинтересован наш клуб, у нас, уверен, останется».

    Источник: Sports.ru

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    14.09.2015 22:33
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