Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Арсенал» одолел «Луч-Энергию», КАМАЗ одержал волевую победу над «Балтикой»

    Завершились матчи 11-го тура ФНЛ, в которых тульский «Арсенал» принимал «Луч-Энергию», а КАМАЗ ездил в гости к «Балтике».

    «Арсенал» сумел добыть три очка благодаря быстрому голу Кутьина - этот мяч так и остался единственным в матче. КАМАЗ вырвал победу над "Балтикой" в концовке встречи - победный гол на счету Романа Акабашева.

    Чемпионат России. ФНЛ. 11-й тур.

    Арсенал (Тула) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (1:0). Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кутьин, 11.

    Балтика (Калининград) – КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макарчук, 24; 1:1 – Газданов, 73; 1:2 - Акабашев, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11