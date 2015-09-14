ФНЛ. «Арсенал» одолел «Луч-Энергию», КАМАЗ одержал волевую победу над «Балтикой»

Завершились матчи 11-го тура ФНЛ, в которых тульский «Арсенал» принимал «Луч-Энергию», а КАМАЗ ездил в гости к «Балтике».

«Арсенал» сумел добыть три очка благодаря быстрому голу Кутьина - этот мяч так и остался единственным в матче. КАМАЗ вырвал победу над "Балтикой" в концовке встречи - победный гол на счету Романа Акабашева.

Чемпионат России. ФНЛ. 11-й тур.

Арсенал (Тула) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (1:0). Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кутьин, 11.

Балтика (Калининград) – КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Макарчук, 24; 1:1 – Газданов, 73; 1:2 - Акабашев, 81.