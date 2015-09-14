Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гордеев: « Вышли игроки, которые долго восстанавливались»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал поражение своей команды в матче восьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). По мнению наставника, «Мордовия» вышла на игру несобранной.

    «Немного поосторожничали в первом тайме. Это связано с несобранностью. Были подходы. Не могу сказать, что все не получилось. Мы обязаны прибавлять. Были и положительные моменты. В концовке нашли в себе силы, но не смогли забить», - сказал Гордеев.

    Специалист считает, что не допустил ошибок при выборе стартового состава.

    «Вышли игроки, которые долго восстанавливались. Не думаю, что мы не угадали с составом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11