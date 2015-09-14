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    Веркаутерен: «Судьи должны защищать таких футболистов, как Молло»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал победу своей команды в матче восьмого тура РФПЛ против «Мордовии» (1:0). Наставник доволен результатом, но высказал некоторые претензии к самой игре своих подопечных.

    «Главное, что получилось выиграть. Это самое важное. Мы не пропустили, у оппонента не было реальных шансов забить. Я считаю, что мы контролировали игру. При этом нам не удалось задать темп и сохранить во втором тайме тот уровень игры, который был у нас в первом тайме. Мы не были идеальны в первом тайме, но первый тайм в нашем исполнении был лучше, чем второй. Результат матча в порядке, но игра не очень», - говорит Веркаутерен.

    Также бельгийский специалист высказался о замене Йоана Молло.

    «Надеюсь, с ним все порядке. Судьи должны лучше защищать таких игроков, арбитр мог раньше показывать желтую карточку».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2015 21:23
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