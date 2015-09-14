Бенитес: «Не могу назвать Роналду лучшим игроком из тех, кого мне доводилось тренировать»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира на данный момент, однако считает, что в его тренерской карьере были игроки не хуже.

«Роналду – один из самых выдающихся футболистов из тех, кого я когда-либо тренировал. Но лучшим я его назвать не могу, поскольку я работал с несколькими игроками высочайшего класса. Однако прямо сейчас он является лучшим в мире», - говорит Бенитес.