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    Бенитес: «Не могу назвать Роналду лучшим игроком из тех, кого мне доводилось тренировать»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира на данный момент, однако считает, что в его тренерской карьере были игроки не хуже.

    «Роналду – один из самых выдающихся футболистов из тех, кого я когда-либо тренировал. Но лучшим я его назвать не могу, поскольку я работал с несколькими игроками высочайшего класса. Однако прямо сейчас он является лучшим в мире», - говорит Бенитес.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2015 20:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +167

      астраханец 15 сентября 2015, 03:04

      Мне кажется он так либо о СтивиДжи, либо о Торресе. Эти парни тащили его Ливерпуль на морально-волевых...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Мудрый Человек 14 сентября 2015, 21:17

      Ну и кто же лучший по твоему ?

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 сентября 2015, 20:38

      На мой взгляд,Роналдинью более классный игрок,чем Рон,а еще бразильский Рональдо вообще феномен!

      1
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      ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > джон базелон 14 сентября 2015, 23:01

      Бразильский Роналдо лучший в истории футбола!

      1
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