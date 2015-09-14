Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенальо: «Мне все равно, кто забьет ЦСКА три мяча»

    Голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо побеседовал с журналистами о предстоящей встрече с ЦСКА в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Команды уже играли между собой ранее, и голкиперу «волков» из тех матчей запомнился хет-трик Графите.

    «С того сезона, когда мы играли против ЦСКА, много времени прошло. Уже почти ничего не помню. Только вопросы журналистов помогают. Хорошо отложилось в памяти лишь то, что Графите сделал хет-трик», - говорит футболист.

    По его мнению, для выхода из группы «Вольфсбургу» понадобиться как минимум двухочковый отрыв от ЦСКА.

    «Чтобы выйти из группы, нам надо набрать на два очка больше, чем ЦСКА. В 2009 году мы были командой-сюрпризом, сенсационно выиграв Бундеслигу. А теперь «Вольфсбург» стал стабильнее и опытнее. Мы работали несколько лет, чтобы создать настоящую команду».

    Бенальо надеется, что кто-то из футболистов немецкого клуба сможет повторить достижение Графите, которого уже нет в команде.

    «Мне все равно, кто забьет три мяча. Главное, чтобы забили».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 14 сентября 2015, 21:50

      ЦСКА просто так не сдастся .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      красноярец 14 сентября 2015, 20:55

      а мне всё равно кто у нас сможет забить три мяча.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 14 сентября 2015, 20:41

      Однозначно, немцы порвут ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 сентября 2015, 19:39

      Ха, а если это будет Муса )))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11