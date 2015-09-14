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    Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Шахтером»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку мадридского "Реала" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

    Россиянин вошел в список 19-ти футболистов, которые могут появиться на поле в предстоящем противостоянии.

    Заявка "Реала":

    Вратари: Навас, Касилья, Рубен.

    Защитники: Рамос, Пепе, Варан, Карвахаль, Марсело, Начо.

    Полузащитники: Модрич, Кроос, Каземиро, Иско, Бэйл, Ковачич, Черышев.

    Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе.

    Источник: Marca

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    14.09.2015 18:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +108

      Axidan 15 сентября 2015, 12:19

      надеюсь у тебя всё получится, денис. НО! только не в матчах против шахтёра!

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 14 сентября 2015, 20:47

      Да уж, если ценник снизят надо валить. В валенсию лучше всего

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 14 сентября 2015, 20:39

      если 5-0будут выиигрывать есть шанс выйти на 5 минут

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 14 сентября 2015, 20:04

      капитан лавки

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 14 сентября 2015, 18:52

      Ему надо завязывать с этим мешком, все равно, как бы он не играл, в основу ему не выйти, да и на замену тоже.

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