Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Шахтером»

Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку мадридского "Реала" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Россиянин вошел в список 19-ти футболистов, которые могут появиться на поле в предстоящем противостоянии.

Заявка "Реала":

Вратари: Навас, Касилья, Рубен.

Защитники: Рамос, Пепе, Варан, Карвахаль, Марсело, Начо.

Полузащитники: Модрич, Кроос, Каземиро, Иско, Бэйл, Ковачич, Черышев.

Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе.