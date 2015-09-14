Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Шахтером»

надеюсь у тебя всё получится, денис. НО! только не в матчах против шахтёра!
Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку мадридского "Реала" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Россиянин вошел в список 19-ти футболистов, которые могут появиться на поле в предстоящем противостоянии.
Заявка "Реала":
Вратари: Навас, Касилья, Рубен.
Защитники: Рамос, Пепе, Варан, Карвахаль, Марсело, Начо.
Полузащитники: Модрич, Кроос, Каземиро, Иско, Бэйл, Ковачич, Черышев.
Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе.