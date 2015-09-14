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    РФПЛ. Асеведо принес победу «Уралу» в Уфе

    Екатеринбургский «Урал» с минимальным счетом переиграл «Уфу» в матче восьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в противостоянии забил полузащитник «шмелей» Герсон Асеведо в самом начале встречи.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая трансляция ВИДЕО

    Гол: 0:1 – Асеведо, 10.

    Уфа: Юрченко, Верховцов, Тумасян (Осипов, 62), Сухов, Пауревич (Фомин, 46), Сафрониди, Зинченко (Марсиньо, 51), Засеев, Стоцкий, Пурье, Игбоун.

    Урал: Жевнов, Мартынович, Фонтанелло, Данцев (Хозин, 71), Кулаков, Лунгу, Сапета, Ерохин, Асеведо (Гогниев, 82), Фидлер, Бурмистров (Подберезкин, 68).

    Предупреждение: Сапета, 42. Засеев, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 сентября 2015, 18:44

      Отлично.

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      Рейтинг: +630

      garet12222 14 сентября 2015, 17:54

      урал, с победой

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