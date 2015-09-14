РФПЛ. Асеведо принес победу «Уралу» в Уфе

Екатеринбургский «Урал» с минимальным счетом переиграл «Уфу» в матче восьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в противостоянии забил полузащитник «шмелей» Герсон Асеведо в самом начале встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая трансляция ВИДЕО

Гол: 0:1 – Асеведо, 10.

Уфа: Юрченко, Верховцов, Тумасян (Осипов, 62), Сухов, Пауревич (Фомин, 46), Сафрониди, Зинченко (Марсиньо, 51), Засеев, Стоцкий, Пурье, Игбоун.

Урал: Жевнов, Мартынович, Фонтанелло, Данцев (Хозин, 71), Кулаков, Лунгу, Сапета, Ерохин, Асеведо (Гогниев, 82), Фидлер, Бурмистров (Подберезкин, 68).

Предупреждение: Сапета, 42. Засеев, 70.