Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» лишился Мовсисяна

    Форвард московского "Спартака" и сборной Армении Юра Мовсисян получил травму во вчерашнем поединке восьмого тура Премьер-лиги против "Ростова".

    Нападающий не смог доиграть матч до конца и уже на 60 минуте покинул. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение мышцы бедра.

    Мовсисян уже начал проходить курс лечения и, по заявлениям врачей, не стоит исключать вероятность появления бомбардира красно-белых в предстоящем поединке с "Кубанью".

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 15 сентября 2015, 11:18

      Заголовок желтопрессный...такими темпами скоро бомбер спам будет рассылать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > vyacheslaff 15 сентября 2015, 11:29

      Обычный заголовок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6029

      rash1959 15 сентября 2015, 08:18

      Алё, бомбер, "лишился" - это что? лишился ноги (руки), умер, заболел, пропал безвести, сбежал... Заголовки странные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > rash1959 15 сентября 2015, 11:30

      Вполне все в норме :) так что не надо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 сентября 2015, 05:44

      Юре здоровья и скорейшего выздоровления,а заголовок статьи? его что обиженый придумал???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > Каратель 15 сентября 2015, 11:30

      На кого обиженный?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 15 сентября 2015, 05:38

      здоровье Юрка! ну все это ЛЯ ФИНАЛЬ ШАНС! для Давыдова и Кротова

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox > MaxSpartakM 15 сентября 2015, 08:33

      Кротов в Уфу переехал, остались Давыдов, Козлов и Обухов. Юре здоровья!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 сентября 2015, 22:18

      МОВС НЕМНОГО ХРУСТАЛЬНЫЙ...А НАСЧЁТ ТОЛКУ...СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПО ЗАБИТЫМ ГОЛАМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 14 сентября 2015, 22:10

      Что его нашли,что потеряли-Всё одно,толку от него как от козла молока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 14 сентября 2015, 18:33

      Заголовки новостей просто убивают. Лишиться футболиста можно по-разному

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 14 сентября 2015, 18:27

      Здоровья Юре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 14 сентября 2015, 16:56

      Все равно от него толку мало.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > FRZZ 14 сентября 2015, 16:58

      Как и от твоих пустословных комментариев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 сентября 2015, 16:51

      Здоровья и скорейшего возвращения в строй !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11