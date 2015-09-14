«Спартак» лишился Мовсисяна

Форвард московского "Спартака" и сборной Армении Юра Мовсисян получил травму во вчерашнем поединке восьмого тура Премьер-лиги против "Ростова".

Нападающий не смог доиграть матч до конца и уже на 60 минуте покинул. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение мышцы бедра.

Мовсисян уже начал проходить курс лечения и, по заявлениям врачей, не стоит исключать вероятность появления бомбардира красно-белых в предстоящем поединке с "Кубанью".