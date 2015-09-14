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    Гончаренко: «Березуцкий уже спросил, когда я накрою стол»

    Новый тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как его встретили в команде.

    «С ЦСКА у нас есть договоренность, что если мне поступят хорошие предложения от других клубов, то я смогу их рассмотреть, но пока я об этом не думаю. В этом году точно не покину стан армейцев. В команде меня встретили хорошо. Вася Березуцкий буквально не дал Леониду Слуцкому сказать приветственную речь, сразу спросив о том, когда я получу первую зарплату и накрою праздничный стол. Не так давно мне позвонил Слуцкий и предложил войти в тренерский штаб. Я долго не раздумывал над этим предложением и согласился. Не вижу проблемы в том, что раньше я был главным тренером, а теперь стану помощником», - отметил специалист.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2015 15:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 14 сентября 2015, 19:45

      У Васи не забалуешь. Пока не проставится, будет мячи на тренировках подавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 14 сентября 2015, 19:02

      Скорее, дуэт Лобановский - Базилевич!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Заря 14 сентября 2015, 17:13

      Дуэт а-ля Быков-Захаркин))

      0
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