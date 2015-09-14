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    Генеральный директор «Анжи»: «Игроки также должны нести ответственность за результат»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев выразил доверие главному тренеру команды Юрию Семину. Вчера махачкалинцы на своем поле уступили грозненскому «Тереку» (0:2), потерпев пятое поражение в сезоне в восьми встречах.

    «Судьба Семина - тренировать команду, чтобы она выиграла у "Ростова", "Сокола", "Уфы", "Кубани", "Краснодара" и далее по списку. Из-за чего должна произойти отставка? Ну проиграли. Считаете, что проигрывает всегда только тренер? Думаю, что при нашей поддержке у Семина хватит опыта сделать так, чтобы игроки стали нести ответственность за результат», - сказал Кораблев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2015 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 сентября 2015, 22:55

      Браво господин Кораблёв, согласен с вами!Сёмин очень опытный тренер,выправит ситуацию...а то взяли моду наши клубы: как что, так сразу тренера увольнять,жалко тренера...да,иногда без отставки не обойтись,но не в такой ситуации явно!И про игроков верно сказал: а то какой-то неправильный лозунг у нас "проигрывает тренер,а выигрывает команда..."

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 14 сентября 2015, 18:15

      Непруха у Анжи.

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      Рейтинг: +25

      Нигелист 14 сентября 2015, 15:57

      Что то мне это напоминает из недалекого прошлого. Игроки очень хорошие, тренер тоже, но результата почему то нет.

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