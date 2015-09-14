Генеральный директор «Анжи»: «Игроки также должны нести ответственность за результат»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев выразил доверие главному тренеру команды Юрию Семину. Вчера махачкалинцы на своем поле уступили грозненскому «Тереку» (0:2), потерпев пятое поражение в сезоне в восьми встречах.

«Судьба Семина - тренировать команду, чтобы она выиграла у "Ростова", "Сокола", "Уфы", "Кубани", "Краснодара" и далее по списку. Из-за чего должна произойти отставка? Ну проиграли. Считаете, что проигрывает всегда только тренер? Думаю, что при нашей поддержке у Семина хватит опыта сделать так, чтобы игроки стали нести ответственность за результат», - сказал Кораблев.