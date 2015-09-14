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    КДК может дисквалифицировать Виталия Денисова на три матча

    КДК РФС на ближайшем заседании может рассмотреть эпизод с участием защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова в матче 8-го тура с «Рубином» и дисквалифицировать его на три матча.
    В середине второго тайма Денисов пробежал через все поле, чтобы смениться на Арсения Логашова, однако замена вовремя не состоялась по вине резервного арбитра, на что игрок "Локо" отреагировал матом в сторону рефери.
    Напомним, что матч восьмого тура РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» завершился победой казанской команды со счетом 3:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2015 14:12
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