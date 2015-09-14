КДК может дисквалифицировать Виталия Денисова на три матча

КДК РФС на ближайшем заседании может рассмотреть эпизод с участием защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова в матче 8-го тура с «Рубином » и дисквалифицировать его на три матча.

В середине второго тайма Денисов пробежал через все поле, чтобы смениться на Арсения Логашова, однако замена вовремя не состоялась по вине резервного арбитра, на что игрок "Локо" отреагировал матом в сторону рефери.