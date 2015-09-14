Канищев: «Поставь сейчас Мостового на место Слуцкого – не факт, что результат был бы хуже»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев призвал экс-игрока сборной России Александра Мостового и главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого прекратить словесную перепалку.

- Леонид Слуцкий, кстати, после двух побед над Швецией и Лихтенштейном обиделся на критику бывшего игрока сборной России Александра Мостового, которого назвал дилетантом. Вы на чьей стороне в этой полемике, и вообще, что думаете по поводу дилетантизма в футболе?

- Вопрос очень тонкий. Вот вы интересуетесь моим мнением. При этом если я буду говорить, что все прекрасно, лить сладкий мед, чтобы никого не обидеть, хотя на самом деле так не думаю, то окажусь в положении «политической проститутки». Но раз мое мнение кому-то интересно, значит, я должен честно его высказывать, независимо от того, нравится это Слуцкому, Мостовому, Виллаш-Боашу, еще кому-то или не нравится.

Мостовой действительно человек заслуженный, поигравший на высоком уровне в Европе, один из самых ярких игроков российского футбола, который имеет право на свою точку зрения. Слуцкому сегодня спето уже столько дифирамбов, что он поневоле себя осознает в одном ряду с великими… Естественно, начинает огрызаться. Хотя еще год или даже полгода назад не стал бы этого делать, пропустил бы критику мимо ушей. Однако сегодня решил, что может ответить, имея полное на то право. Но надо это было сделать в более корректной форме.

Назвать такого человека как Мостовой дилетантом неправильно. Тренерских мест у нас не так уж и много, поэтому не все в прошлом великие футболисты после окончания своей профессиональной карьеры могут стать тренерами. В том числе и потому, что места заняты другими людьми, в большей части, к сожалению, дилетантами, мало понимающими в футболе, которые, получив соответствующие лицензии и научившись правильно говорить, идут своим путем, работают, порой добиваясь успехов, порой нет… Однако роль тренера не всегда определяющая. На поле все решают футболисты. Будь ты хоть Капелло, хоть Анчелотти, хоть трижды Слуцкий, но если игроки не захотят, то и не заиграют. Хоть уделайся на бровке, а они не побегут, если нет умения и желания выполнять указания тренера.

Поэтому в полемике между Мостовым и Слуцким я больше на стороне первого, а второго призываю не отрываться от земли и не возноситься. Тем более по отношению к человеку, который в футболе был большим мастером. Поставь сейчас Мостового на место Слуцкого - не факт, что результаты были бы хуже, хотя в ЦСКА неплохой тренер. А вот Слуцкий в своей жизни никогда бы не стал Мостовым. Поэтому им нужно остановиться в своей перепалке и здраво посмотреть на вещи, понимая свое место.