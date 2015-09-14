«Рубин» примет «Ливерпуль» на «Казань-Арене»

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход подготовки стадиона "Казань-Арена" к проведению матча группового этапа лиги Европы между "Рубином" и "Ливерпулем". По ее итогам было дано указание представителям подрядной организации мобилизовать все силы и завершить подготовку стадиона в срок.

"Болельщикам уже объявили, что мы хотим 5 ноября принять "Ливерпуль" и порадовать их новой игрой на восстановленном газоне. Отступать некуда.

"Ливерпуль" – это легенда мирового футбола. Поэтому надо, чтобы как можно больше болельщиков – как из Татарстана, так и из-за его пределов – получило возможность увидеть этот матч на одном из лучших стадионов страны. К тому же, одно дело, когда за "Рубин" болеют 20 тысяч зрителей, другое дело – 40 тысяч. Поэтому давайте поработаем так, чтобы подарить казанскому "Рубину" болельщиков, а самим болельщикам – хороший футбол", – приводит слова мэра официальный портал органов местного самоуправления Казани.