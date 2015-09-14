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    «Рубин» примет «Ливерпуль» на «Казань-Арене»

    Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход подготовки стадиона "Казань-Арена" к проведению матча группового этапа лиги Европы между "Рубином" и "Ливерпулем". По ее итогам было дано указание представителям подрядной организации мобилизовать все силы и завершить подготовку стадиона в срок.

    "Болельщикам уже объявили, что мы хотим 5 ноября принять "Ливерпуль" и порадовать их новой игрой на восстановленном газоне. Отступать некуда.

    "Ливерпуль" – это легенда мирового футбола. Поэтому надо, чтобы как можно больше болельщиков – как из Татарстана, так и из-за его пределов – получило возможность увидеть этот матч на одном из лучших стадионов страны. К тому же, одно дело, когда за "Рубин" болеют 20 тысяч зрителей, другое дело – 40 тысяч. Поэтому давайте поработаем так, чтобы подарить казанскому "Рубину" болельщиков, а самим болельщикам – хороший футбол", – приводит слова мэра официальный портал органов местного самоуправления Казани.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 12:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +354

      REDAT 15 сентября 2015, 08:35

      Удачи "Рубину" против "Ливерпуля" ! Это легенда как The Beatles, но это уже прошлое!Верим, что "Рубин" будет достойный соперник.

      1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 14 сентября 2015, 20:33

      удачи рубину

      1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 14 сентября 2015, 16:10

      Этот один из лучших стадионов работает через раз...

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      Рейтинг: +14

      Rom81 14 сентября 2015, 14:40

      А что, был вариант на Олд Траффорде сыграть?

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      Рейтинг: +429

      sold93 > Rom81 14 сентября 2015, 18:20

      на траффорде пусть ливер с сити играет

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      Рейтинг: +34

      mazar7777 14 сентября 2015, 12:22

      Отлично

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