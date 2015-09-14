В Самаре ожидают 13 тысяч болельщиков на матче с «Мордовией»

В понедельник утром на стадионе "Металлург" прошло предматчевое совещание, на котором клубы "Крылья Советов" и "Мордовия" представили форму, в которой команды выйдут вечером на поле, сообщает пресс-служба самарского клуба. Стало известно, что гости сыграют в алой форме, а хозяева в своей традиционной сине-голубой.

Организаторы матча ожидают на игре 8 тура "Крылья Советов" – "Мордовия" более 13 тысяч зрителей. Из них 70 болельщиков приедет из Саранска. Обеспечивать правопорядок на матче будут порядка 700 сотрудников полиции и 250 сотрудников службы безопасности.