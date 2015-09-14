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    Мини-футбол. «Газпром- ЮГРА» определил состав на Кубок УЕФА

    "Газпром-ЮГРА" определил 16 игроков для участия в Основном раунде Кубка УЕФА. Напомним, исторический дебют клуба в евротурнире запланирован на начало октября. Югорчане отправятся на Кипр, где сразятся с местным "АПОЭЛем", грузинским "Джорджианс" и французским "Кремлен Бисетр".

    Команды, занявшие первые два места, продолжат борьбу в Элином раунде (ноябрь 2015). Календарь матчей группы 1 выглядит следующим образом:

    Заявка клуба "Газпром-ЮГРА":

    Вратари: Звиад Купатадзе, Сергей Слемзин, Артем Шавченко

    Полевые игроки: Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Эдер, Андрей Афанасьев, Марсенио, Янар Асадов, Робиньо, Иван Чишкала, Артем Ниязов, Катата, Даниил Давыдов, Иван Сигнев.

    "Газпром- ЮГРА " выступит в Кубке УЕФА на правах чемпиона России - в прошлом сезоне впервые в своей истории подопечные бразильского специалиста Кака выиграли золотые медали Суперлиги. Югорчане - шестой клуб от нашей страны в главном клубном состязании Европы. Ранее честь триколора в этом турнире защищали "Спартак", "Норильский никель", "Динамо", "Синара" и "Дина".

    Кубок УЕФА. Основной раунд. Группа 1. Никосия (Кипр)

    1 октября

    18:00 (местн.) АПОЭЛ (Кипр) - "Джорджианс" (Грузия)

    20:30 (местн.) "Газпром- ЮГРА" (Россия) - "Кремлен Бисетр" (Франция)

    2 октября

    18:00 "Джорджианс" - "Газпром- ЮГРА"

    20:30 АПОЭЛ - "Кремлен Бисетр"

    4 октября

    16:30 "Кремлен Бисетр" - "Джорджианс"

    19:00 "Газпром- ЮГРА" - АПОЭЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 сентября 2015, 15:53

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