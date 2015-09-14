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    «Краснодар» пока не поддержал акцию «Играем за мигрантов»

    Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал возможность клуба отказаться от участия в акции УЕФА в поддержку беженцев в Европе.

    "Наш первый домашний матч против "Габалы" будет только 1 октября. У нас еще есть время, чтобы принять решение по этому вопросу", - приводит слова Хашига Sportbox.

    Данная акция будет проводиться по инициативе "Порту". Клуб обратился к президенту УЕФА Мишелю Платини с такой инициативой: клубы, принимающие участие в еврокубках, должны пожертвовать один евро с каждого проданного билета первой домашней игры в пользу беженцев.

    В УЕФА поддержали это, назвав акцию "Играем за мигрантов". Известно, что эту идею уже поддержали лондонский "Арсенал" и "Боруссия" из Менхенгладбаха.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.09.2015 11:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 14 сентября 2015, 16:15

      Пошли они все, пусть им Америкосы и Европа помогают.У нас Донбасс и.т.д!!!

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 14 сентября 2015, 13:29

      Надо выдвинуть встречное предложение: Играем за детей Донбасса!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 сентября 2015, 12:42

      И правильно сделал, что не поддержал

      2
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