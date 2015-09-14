«Краснодар» пока не поддержал акцию «Играем за мигрантов»

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал возможность клуба отказаться от участия в акции УЕФА в поддержку беженцев в Европе.

"Наш первый домашний матч против "Габалы" будет только 1 октября. У нас еще есть время, чтобы принять решение по этому вопросу", - приводит слова Хашига Sportbox.

Данная акция будет проводиться по инициативе "Порту". Клуб обратился к президенту УЕФА Мишелю Платини с такой инициативой: клубы, принимающие участие в еврокубках, должны пожертвовать один евро с каждого проданного билета первой домашней игры в пользу беженцев.

В УЕФА поддержали это, назвав акцию "Играем за мигрантов". Известно, что эту идею уже поддержали лондонский "Арсенал" и "Боруссия" из Менхенгладбаха.