Видеотрансляция матча «Уфа» - «Урал» – на «Бомбардире»

"Уфа" и "Урал" не очень удачно начали текущий сезон, что сказалось на их турнирном положении. Команды соседствуют в подвале таблицы. "Уфа" в прошедшее трансферное окно укрепилось несколькими игроками, что добавляет оптимизма наставнику команды Игорю Колыванову. А вот "Урал" в последние несколько недель трясло из-за скандала с уходом Виктора Гончаренко. Кто же лучше справится со своими нервами в матче 8-го тура?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" - "Урал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!