Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Уфа» - «Урал» – на «Бомбардире»

    "Уфа" и "Урал" не очень удачно начали текущий сезон, что сказалось на их турнирном положении. Команды соседствуют в подвале таблицы. "Уфа" в прошедшее трансферное окно укрепилось несколькими игроками, что добавляет оптимизма наставнику команды Игорю Колыванову. А вот "Урал" в последние несколько недель трясло из-за скандала с уходом Виктора Гончаренко. Кто же лучше справится со своими нервами в матче 8-го тура?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" - "Урал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11