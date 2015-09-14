Дьяков: «Ростов» не играет в закулисные игры»

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков вспомнил о победе донского коллектива в Кубке России.

"Честно говоря, крупнейшая пьянка у меня была не после финала кубка России. Через два дня мы играли с "Локомотивом", который боролся за чемпионство. У нас вроде бы седьмое место, мы только что выиграли Кубок – по сути, зачем нам этот "Локомотив"? Но пошел такой сигнал: нечестный матч, "Локомотив" выиграет, "Ростов" сдаст игру.

Нас сразу попросили серьезно готовиться, отложить мероприятия. Почти без тренировок, с парой изменений в составе мы вышли и обыграли "Локомотив" 2:0. Доказали, что "Ростов" не играет в закулисные игры. А вот потом уже мы отметили заодно и победу в Кубке. Всей командой собрались и веселились до конца.

Финал кубка России – самое яркое воспоминание в карьере. Кто бы что ни говорил, это трофей. Вот, мол, "Ростову" повезло с сеткой, "Краснодар" не такой сильный противник. Все команды премьер-лиги начинали с одной стадии, никто не мешал "Спартаку" обыгрывать "Тосно", "Локомотиву" - "Ротор".

Да, мы играли не с самыми сильными командами, но те выбили сильных. Медаль теперь висит дома у родителей в Краснодаре вместе с кубками из детства", – приводит слова Дьякова еженедельник "Футбол".