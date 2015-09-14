Хуммельс: «Не полностью удовлетворены победой»

Центральный защитник "Боруссии" Матс Хуммельс признался, что победа над "Ганновером" (4:2) важна для его команды, но не принесла полного удовлетворения.

"Это получился очень захватывающий матч, очень открытый, что обычно бывает в Ганновере. Конечно, мы не совсем удовлетворены по его результатам, так как позволили сопернику забить два гола. При счете 2:2 они могли забить еще, что могло полностью изменить ход встречи", - рассказал Хуммельс официальному сайту клуба.

Этот матч стал 200-м в карьере защитника в Бундеслиге.