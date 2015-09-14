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    Хуммельс: «Не полностью удовлетворены победой»

    Центральный защитник "Боруссии" Матс Хуммельс признался, что победа над "Ганновером" (4:2) важна для его команды, но не принесла полного удовлетворения.

    "Это получился очень захватывающий матч, очень открытый, что обычно бывает в Ганновере. Конечно, мы не совсем удовлетворены по его результатам, так как позволили сопернику забить два гола. При счете 2:2 они могли забить еще, что могло полностью изменить ход встречи", - рассказал Хуммельс официальному сайту клуба.

    Этот матч стал 200-м в карьере защитника в Бундеслиге.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    14.09.2015 09:15
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