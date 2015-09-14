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    Рахимов: «Анжи» нужна психологическая уверенность»

    Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов призвал болельщиков "Анжи" поддержать свою команду в сложный период.

    "У "Анжи" - хорошая команда, хорошая линия атаки. Бывает, и крупнее дома проигрывают команды. Вы посмотрите сильнейшие зарубежные чемпионаты. Бывают плохие периоды.

    Возьмите нашу команду. Семь туров мы не выигрывали. Хотя у нас немножко другая ситуация – мы всего раз проиграли. Но очень важно, что болельщики нас все равно поддерживают, что руководство нас поддерживает. И очень важно внутри команды не потерять психологическую уверенность. Нужно дать ей эту уверенность.

    Не бывает всегда все черное. Придет белая полоса. Я, надеюсь, что и у "Анжи" она скоро наступит", - приводит слова специалиста пресс-служба махачкалинского клуба.

    Напомним, что матч 8-го тура российской Премьер-лиги в Махачкале завершился победой "Терека" со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Анжи»

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    14.09.2015 07:21
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