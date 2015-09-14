Манчини: «Мы здорово стартовали»

Главный тренер "Интера" Роберто Манчини отметил старт своей команды в текущем сезоне после победы над "Миланом" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

"Игра была тяжелой для обеих команд, за три тура никто не способен полностью раскрыть свой потенциал. Мы здорово стартовали. Пока нам еще тяжело сохранять компактность и агрессивность, но скоро мы сможем улучшить свое функциональное состояние и качество игры.

Хороший старт должен придать нам дополнительную уверенность в себе. Будем продолжать в том же духе.

Претенденты на скудетто? "Ювентус", "Рома" и "Наполи". У других команд больше шансов выиграть титул, но и мы должны ставить самые высокие цели", - рассказал Манчини Sky Sport Italia после матча.