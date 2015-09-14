Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Мы здорово стартовали»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини отметил старт своей команды в текущем сезоне после победы над "Миланом" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

    "Игра была тяжелой для обеих команд, за три тура никто не способен полностью раскрыть свой потенциал. Мы здорово стартовали. Пока нам еще тяжело сохранять компактность и агрессивность, но скоро мы сможем улучшить свое функциональное состояние и качество игры.

    Хороший старт должен придать нам дополнительную уверенность в себе. Будем продолжать в том же духе.

    Претенденты на скудетто? "Ювентус", "Рома" и "Наполи". У других команд больше шансов выиграть титул, но и мы должны ставить самые высокие цели", - рассказал Манчини Sky Sport Italia после матча.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 07:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11