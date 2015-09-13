Рахимов: «Ребята на многое способны»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, как отреагировал на победу команды в матче 8-го тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи».

«Надо сказать следующее, мы проиграли до этого всего одну игру…. Тот характер, который есть в команде, и та атмосфера, которая есть, мне нравится, ребята на многое способны. После невнятного первого тайма второй тайм сыграли хорошо. Мы быстро переходили из обороны в атаку», - сказал Рахимов.

Напомним, в итоге «Терек» выиграл со счетом 2:0.