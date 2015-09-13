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    Рахимов: «Ребята на многое способны»

    Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, как отреагировал на победу команды в матче 8-го тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи».

    «Надо сказать следующее, мы проиграли до этого всего одну игру…. Тот характер, который есть в команде, и та атмосфера, которая есть, мне нравится, ребята на многое способны. После невнятного первого тайма второй тайм сыграли хорошо. Мы быстро переходили из обороны в атаку», - сказал Рахимов.

    Напомним, в итоге «Терек» выиграл со счетом 2:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 23:47
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