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    Серия А. Миланское дерби осталось за «Интером»

    «Интер» переиграл «Милан» в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    Судьбу встречи решил единственный гол, забитый во втором тайме полузащитником Фредди Гуарином.

    Отметим, что после этого успеха «Интер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Интер — Милан — 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Гол: 1:0 — Гуарин, 56.

    «Интер»: Ханданович, Сантон, Медель, Мурилло, Жуан (Теллес, 66), Гуарин, Мело, Кондогбия, Перишич (Раноккиа, 84), Икарди, Йоветич (Паласио, 71).

    «Милан»: Лопес, Абате, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка (Поли, 70), Монтоливо, Бонавентура, Хонда (Черчи, 80), Адриано, Бакка (Балотелли, 60).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 23:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      расулик 16 сентября 2015, 00:09

      Эх Милан Милан!

      0
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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 14 сентября 2015, 12:02

      Что было написано на майке у гуарина когда гол праздновали ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      viva-viva 14 сентября 2015, 03:15

      ,оч. Хороший Результат, и важно что в дерби

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 14 сентября 2015, 00:07

      Ну что за выходные?!
      ЦСКА упустил победу, Ливерпуль с Миланом вообще продули.
      Эхх...

      0
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      ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 > JendosParavoz 14 сентября 2015, 01:10

      ИНТЕР заслужено выграл

      0
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      Рейтинг: +12

      joma_inter 13 сентября 2015, 23:52

      С победой всех! Форца ИНТЕР!

      0
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      Рейтинг: +36

      commando 13 сентября 2015, 23:50

      Балотелли за 30 минут создал больше чем вся команда,но ни чуть не изменился,все такой же вспыльчивый,время идет,а ничего не меняется,что Балотелли,что Милан с разными тренерами.

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 13 сентября 2015, 23:43

      с заслуженой победой поздравляю всех болел ИНТЕРА втом числе себя

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