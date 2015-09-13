Иванович: «Челси» должен проснуться»

Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович высказал мнение о том, как команде выйти из игрового кризиса.

«Нам нужно одержать одну большую победу, чтобы вернуть все в прежнее русло, - сказал сербский игрок обороны. - Мы не играем так плохо, как это демонстрируют наши результаты, нужно скорее проснуться. Сейчас мы расплачиваемся за все прежние ошибки. Исправить это можно только работой, тщательной подготовкой к каждому следюущему матчу, и игрой так, будто это финал».

Напомним, на данный момент в активе синих лишь четыре очка в турнирной таблице английской премьер-лиги, в которой клуб занимает 17-е место.