Новосельцев, скорее всего, не сыграет с «Анжи»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев с большой долей вероятности не сможет помочь команде в предстоящем матче 9-го тура чемпионата России против «Анжи».

«У меня перелом двух костей правой руки со смещением. Это случилось ориентировочно на 20-й минуте матча со «Спартаком» в столкновении с Сосланом Джанаевым. Далее мне сделали обезболивающий укол и замотали руку, - сказал Новосельцев. - Я пока остался в Москве, поскольку у нас в понедельник выходной. По приезду в Ростов с докторами обговорим степень повреждения. Доктор, который наложил мне гипс в Москве, сказал, что кости будут срастаться три-четыре недели, но играть в любом случае можно будет. Но я думаю, что это случится чуть-чуть попозже, чтобы кости хоть чуть-чуть срослись. Так что я предполагаю, что пропущу матч с "Анжи". Но точно уже скажут врачи».

Напомним, в итоге «Ростов» уступил «Спартаку» со счетом 0:1.