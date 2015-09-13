Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гранквист: «Не очень хорошо начали матч с «Динамо»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

    «Мы не очень хорошо начали матч с "Динамо". Первые 10-15 минут мы играли не так хорошо, как нам хотелось бы. Затем мы начали действовать лучше, забили красивые голы и ни одного мяча не пропустили. Это было очень важно для нас, так как мы приблизились к группе лидеров и стали чувствовать себя более уверенно», - сказал Гранквист.

    Напомним, в итоге «быки» одержали победу со счетом 4:0.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11