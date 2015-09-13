Синицын: «Погребняк создаст проблем командам чемпионата России»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын подвел итог прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против «Динамо», отметив в том числе игру нападающего москвичей Павла Погребняка.

«Если говорить об игре, то мы добились победы за счет самоотдачи, где-то и индивидуальное мастерство наших игроков взяло верх, - сказал голкипер "Краснодара". - К тому же два гола несвойственные, с дальних ударов, принесли свои плоды. Понятно было, что во втором тайме они побегут вперед. Им не оставалось ничего делать, как атаковать, но мы справились. Погребняк делал сегодня, что мог. Тяжело было прогнозировать, как он войдет в игру "Динамо", все-таки первый матч для него. Он мог и забить сегодня, было пару моментов. Думаю, он будет создавать немало неприятностей соперникам в чемпионате России».

Напомним, в итоге «Краснодар» выиграл со счетом 4:0.