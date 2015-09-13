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    Бундеслига. «Вердер» продлил «черную» серию «Хоффенхайма»

    Бременский «Вердер» переиграл «Хоффенхайм» в выездном матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

    Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «музыкантов», одержавших вторую победу подряд, причем второй и третий голы гости забили в уже добавленное арбитром время.

    Добавим, что «Хоффенхайм» пока не познал радости победы в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

    Хоффенхайм — Вердер — 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 — Юнузович, 45. 1:1 — Варгас, 49. 1:2 — Уджа, 90. 1:3 — Юнузович, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 19:27
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