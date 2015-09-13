Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Мне стыдно, надо просить прощения у болельщиков»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о причинах неудачи команды в матче 8-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    «Мне стыдно, надо просить прощения у болельщиков. Но такие игры бывают. Несмотря на такой счет разгромный и концовку, моменты в игре были разные. После первого пропущенного мяча мы собрались, выровняли игру. Но затем мы, можно сказать, сами себе забили, такое случается с нами. Затем мы имели хорошие моменты, могли тоже забить. А в конце матча наши молодые ребята подустали. В целом "Краснодар" был предпочтительнее нас», - сказал Кобелев.

    Напомним, в итоге «Динамо» уступило со счетом 0:4.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11