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    Кононов: «Синицын в данный момент лучше Диканя»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов объяснил, почему в матче с «Динамо» (4:0) место в воротах занял Андрей Синицын.

    «Хорошо, что забили первыми, и здорово, что удалось забить второй гол перед перерывом. "Динамо" мощно начало второй тайм - нам было непросто. Но команда выдержала, и "Краснодару" удалось продолжить игру двумя забитыми мячами. Провели игру ровно, за исключением эпизодов во втором тайме.

    Синицын хорошо работал на тренировках. Наверно, я давно должен был дать ему шанс. Дикань хорошо играл в последних матчах, но на данный момент Синицын сильнее. Шарль не полностью готов на данный момент, но его мастерство позволяет ему сыграть 60 - 70 минут», — заявил главный тренер «Краснодара».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2015 18:49
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