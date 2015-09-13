Кононов: «Синицын в данный момент лучше Диканя»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов объяснил, почему в матче с «Динамо» (4:0) место в воротах занял Андрей Синицын.

«Хорошо, что забили первыми, и здорово, что удалось забить второй гол перед перерывом. "Динамо" мощно начало второй тайм - нам было непросто. Но команда выдержала, и "Краснодару" удалось продолжить игру двумя забитыми мячами. Провели игру ровно, за исключением эпизодов во втором тайме.

Синицын хорошо работал на тренировках. Наверно, я давно должен был дать ему шанс. Дикань хорошо играл в последних матчах, но на данный момент Синицын сильнее. Шарль не полностью готов на данный момент, но его мастерство позволяет ему сыграть 60 - 70 минут», — заявил главный тренер «Краснодара».