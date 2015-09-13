РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Динамо»

Молодец Одил! Краснодар давай уже рви всех!
Молодец Одил! Краснодар давай уже рви всех!
Очень нравится Краснодар. Приятно смотреть. Образец для наших клубов. Поздравляю!
Молодце ребята и удача
Вот это гоооллллл из Ахмедов просто шедевр
Наших "БЫКОВ" с победой!!!!!!!!!!!
УРА!!!!!!!!!
Виноват не лимит, а окучевание нашим баблом клубы. Типо ВТБ24, РЖД и Газпром. ГосДеньги извратили, что Зенит, что Динамо, возможно в меньшей степени страдает Локо, но там тоже скандальчик будет. Динамо уже поплатилось, вот и весь результат.
Кто делает деньги на нашем футболе? Все в минусе, кроме ЦСКА там еврей Гинер умеет продать-купить. ВТБ24 то мутил со стадионом и землей спонсорство Динамо, но прогорел. Даже в Турции делают деньги..
мда , как бы в первую лигу не вылетить
Краснодар молодцы с победой. Динамо жалко такого поражение не заслужили но и на другое у них не было сил, Динамо пора на ноги вставать это не дело... Краснодар с победой
А Краснодар очень жаль,что не попал в ЛЧ вместо цска!
России давно уже пора 3 клуба в ЛЧ иметь
Конечно,два в группу и один,а то и два, через отбор!
Это точно