РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Динамо»

«Краснодар» неудачно начал чемпионат, в то время как «Динамо» после «распродажи» легионеров выглядело лучше, чем многие ожидали. Но сегодняшний матч расставил все по своим местам: «быки» забили четыре безответных мяча в ворота бело-голубых, которым остается лишь сетовать на травмы и дисквалификации.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Голы: 1:0 — Лаборде, 11; 2:0 — Мамаев, 41; 3:0 — Ахмедов, 71; 4:0 — Мамаев, 90+1.

Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский (Каборе, 57), Мамаев, Ахмедов, Лаборде (Перейра, 66), Быстров (Марков, 77), Смолов.

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Денисов, Зобнин (Кузьмин, 72), Левин (Живоглядов, 84), Ионов, Ташаев, Погребняк.

Предупреждения: Газинский, 32; Смолов, 37; Погребняк, 73.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).