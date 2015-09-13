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    РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Динамо»

    «Краснодар» неудачно начал чемпионат, в то время как «Динамо» после «распродажи» легионеров выглядело лучше, чем многие ожидали. Но сегодняшний матч расставил все по своим местам: «быки» забили четыре безответных мяча в ворота бело-голубых, которым остается лишь сетовать на травмы и дисквалификации.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур
    Краснодар - Динамо (Москва) - 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча Видео
    Голы: 1:0 — Лаборде, 11; 2:0 — Мамаев, 41; 3:0 — Ахмедов, 71; 4:0 — Мамаев, 90+1.
    Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский (Каборе, 57), Мамаев, Ахмедов, Лаборде (Перейра, 66), Быстров (Марков, 77), Смолов.
    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Денисов, Зобнин (Кузьмин, 72), Левин (Живоглядов, 84), Ионов, Ташаев, Погребняк.
    Предупреждения: Газинский, 32; Смолов, 37; Погребняк, 73.
    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 18:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 14 сентября 2015, 07:34

      Молодец Одил! Краснодар давай уже рви всех!

      0
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      Рейтинг: +17

      bu.dda 13 сентября 2015, 23:16

      Очень нравится Краснодар. Приятно смотреть. Образец для наших клубов. Поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly 13 сентября 2015, 21:17

      Молодце ребята и удача

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      Рейтинг: +19

      bentlly 13 сентября 2015, 21:17

      Вот это гоооллллл из Ахмедов просто шедевр

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 сентября 2015, 21:03

      Наших "БЫКОВ" с победой!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +14

      Профик1986 13 сентября 2015, 19:52

      УРА!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Kafan7 13 сентября 2015, 18:58

      Виноват не лимит, а окучевание нашим баблом клубы. Типо ВТБ24, РЖД и Газпром. ГосДеньги извратили, что Зенит, что Динамо, возможно в меньшей степени страдает Локо, но там тоже скандальчик будет. Динамо уже поплатилось, вот и весь результат.

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Kafan7 13 сентября 2015, 19:56

      Локо наказан президентом, а все остальное это политика которые ведут люди не понимающие в футболе и качели не закончатся пока футбол будут понимать а не делать вид и деньги на этом

      0
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      Рейтинг: +10

      Kafan7 > LOKOShamilLOKO 14 сентября 2015, 15:56

      Кто делает деньги на нашем футболе? Все в минусе, кроме ЦСКА там еврей Гинер умеет продать-купить. ВТБ24 то мутил со стадионом и землей спонсорство Динамо, но прогорел. Даже в Турции делают деньги..

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      Рейтинг: +10

      Sergius83 13 сентября 2015, 18:39

      мда , как бы в первую лигу не вылетить

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 13 сентября 2015, 18:33

      Краснодар молодцы с победой. Динамо жалко такого поражение не заслужили но и на другое у них не было сил, Динамо пора на ноги вставать это не дело... Краснодар с победой

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 13 сентября 2015, 18:26

      А Краснодар очень жаль,что не попал в ЛЧ вместо цска!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > KosSidFCZP 13 сентября 2015, 18:28

      России давно уже пора 3 клуба в ЛЧ иметь

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Димон Алма-Ата 13 сентября 2015, 18:29

      Конечно,два в группу и один,а то и два, через отбор!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > KosSidFCZP 13 сентября 2015, 18:30

      Это точно

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