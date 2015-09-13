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    Лига 1. «Монако» сумел переиграть «Газелек»

    В матче 5-го тура Лиги 1 «Монако» обыграло «Газелек» благодаря голу Фабиньо с пенальти в первом тайме.
    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур
    Газелек - Монако - 0:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Фабиньо, 17 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 17:10
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