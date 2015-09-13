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    Широков: «Невнятная игра «Спартака» в концовке связана с тем, что я ушел с поля»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков объяснил, почему красно-белым не удалась концовка матча с «Ростовом» (1:0).

    «После игр сборных в целом игралось неплохо. Весь второй тайм не может быть засчитан как хороший. Особенно последние 20-25 минут не получились. Если исходить из логики турнирной таблицы, нам нужна была только победа. Видимо, тренерский штаб посчитал, что результат важнее, чем красивая игра. Связана ли невнятная игра «Спартака» в концовке матча c моим уходом? Безусловно. Мы были в гонке за лидерство. Просто незапланированное поражение от «Анжи» немного нас отодвинуло. Благодаря прошедшему туру мы снова подтянулись. Готовились к тому, что Ростов будет играть по схеме как с пятью защитниками, так и в четыре, но больше от своей игры отталкивались.

    Не сказал бы, что после перехода Ростовом на схему в четыре защитника у наших ворот стало напряженнее. У ростовчан был один опасный момент у наших ворот. Мой уход с поля не связан с повреждением, чувствую себя хорошо», — заключил Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 16:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1532

      starche 13 сентября 2015, 21:02

      А вот это уже синдром.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 13 сентября 2015, 21:00

      Расхваленный скромняга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 13 сентября 2015, 20:03

      Очередной переоцененный игрочище.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2015, 18:36

      17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов.
      13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов.
      В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!

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      Рейтинг: +11

      greenvol > Serjoga 13 сентября 2015, 19:06

      Это все лишь ваше мнение. У меня оно другое.....

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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной > Serjoga 14 сентября 2015, 10:10

      это теория заговора, а корни идут из штатов

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