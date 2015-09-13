Широков: «Невнятная игра «Спартака» в концовке связана с тем, что я ушел с поля»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков объяснил, почему красно-белым не удалась концовка матча с «Ростовом» (1:0).

«После игр сборных в целом игралось неплохо. Весь второй тайм не может быть засчитан как хороший. Особенно последние 20-25 минут не получились. Если исходить из логики турнирной таблицы, нам нужна была только победа. Видимо, тренерский штаб посчитал, что результат важнее, чем красивая игра. Связана ли невнятная игра «Спартака» в концовке матча c моим уходом? Безусловно. Мы были в гонке за лидерство. Просто незапланированное поражение от «Анжи» немного нас отодвинуло. Благодаря прошедшему туру мы снова подтянулись. Готовились к тому, что Ростов будет играть по схеме как с пятью защитниками, так и в четыре, но больше от своей игры отталкивались.



Не сказал бы, что после перехода Ростовом на схему в четыре защитника у наших ворот стало напряженнее. У ростовчан был один опасный момент у наших ворот. Мой уход с поля не связан с повреждением, чувствую себя хорошо», — заключил Широков.