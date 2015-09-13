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    Слуцкий: «Сам пробивать пенальти не буду»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что пока не знает, кто будет исполнять пенальти в следующих матчах команды. Напомним, что в матче с «Зенитом» Алан Дзагоев не сумел перехитрить голкипера Юрия Лодыгина, который поймал мяч.

    – Вопрос не по теме: от "Зенита" отошли хоть чуть-чуть?

    – Нет еще пока...

    – То есть команда болезненно восприняла итог матча?

    – Конечно. Разве может быть иначе?..

    – Что будете делать с пенальтистом?

    – Посмотрим, посмотрим...

    – Сами бить пойдете?

    – Нет, я не умею. Точно не забью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2015 16:29
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