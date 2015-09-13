Слуцкий: «Сам пробивать пенальти не буду»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что пока не знает, кто будет исполнять пенальти в следующих матчах команды. Напомним, что в матче с «Зенитом» Алан Дзагоев не сумел перехитрить голкипера Юрия Лодыгина, который поймал мяч.

– Вопрос не по теме: от "Зенита" отошли хоть чуть-чуть?

– Нет еще пока...

– То есть команда болезненно восприняла итог матча?

– Конечно. Разве может быть иначе?..

– Что будете делать с пенальтистом?

– Посмотрим, посмотрим...

– Сами бить пойдете?

– Нет, я не умею. Точно не забью.