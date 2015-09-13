Григорьянц: «Инцидент с Дзюбой не будет разбираться в КДК»

Глава КДК Артур Григорьянц не видит причин, по которым поведение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче ЦСКА (2:2) должно разбираться на заседании комитета.

«Судья матча видел этот эпизод, и он оценил его предупреждением. Оснований для возбуждения дела и наказания Дзюбы у КДК нет, поскольку за желтую карточку дисквалификация регламентом не предусмотрена», — пояснил Григорьянц.