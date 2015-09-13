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    Григорьянц: «Инцидент с Дзюбой не будет разбираться в КДК»

    Глава КДК Артур Григорьянц не видит причин, по которым поведение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче ЦСКА (2:2) должно разбираться на заседании комитета.

    «Судья матча видел этот эпизод, и он оценил его предупреждением. Оснований для возбуждения дела и наказания Дзюбы у КДК нет, поскольку за желтую карточку дисквалификация регламентом не предусмотрена», — пояснил Григорьянц.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2015 13:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 15:50

      Не спорьте ребят-все равно кроме ваших-никто с судьями не договариваются.Вы лучше поспорьте у кого из вас больше договорняков. А с Деревом-ну стукнуло оно веткой пенсионера-если честно-заслужил.

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      Рейтинг: +6297

      порт 13 сентября 2015, 14:53

      Вам с верху виднее.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 сентября 2015, 14:11

      А чего там рассматривать. Ну задел Игнашевича случайно, и что? А вот за действия Сергея арбитр обязан был наказать его и поставить пенальти. Но как это возможно!!! Два пенальти в ворота ЦСКА никто не санкционировал сверху, а уж три - тем более.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Зенит 2015 13 сентября 2015, 14:23

      Сказал зенитовец

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      Рейтинг: +532

      Бан > Зенит 2015 13 сентября 2015, 16:13

      Пока Дзюбе не отобьют почки из него человека не выйдет, а значит и игрока не получится.

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