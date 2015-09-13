Спивак: «Когда ЦСКА повел 2:0, я был уверен, что «Зенит» не проиграет»

Спасибо Слуцкому за это! Зенит был явно не в форме и этим надо было обязательно пользоваться, а не садиться в оборону! Совсем инстинкта убийцы у команды нет, все на бей-беги строится
Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак не удивлен ничьей сине-бело-голубых в матче 8-го тура РФПЛ с ЦСКА.
– Игру "Зенита" можно охарактеризовать словом "отскочили"?
– Жестковато, но надо называть вещи своими именами. Суперфутбола не показали, зато реализовали все моменты, которые были. А их больше двух не набралось.
– О чем подумали, когда ЦСКА повел 2:0?
– Сказал: "Зенит" точно не проиграет!"
– Оптимистично.
– Матч смотрел в компании друзей – они подтвердят. Хотя мне не поверили, считали, что "Зениту" даже ничья уже не светит. Конечно, я видел, что команда играет натужно, но исходил из другого.
– То есть?
– В "Зените" собраны исполнители очень высокого уровня. Способные сделать гол из ничего. Так и вышло. Сначала Халк заработал пенальти. Потом Файзулин изумительной передачей отрезал оборону, и Смольников четко разобрался с Акинфеевым.