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    Спивак: «Когда ЦСКА повел 2:0, я был уверен, что «Зенит» не проиграет»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак не удивлен ничьей сине-бело-голубых в матче 8-го тура РФПЛ с ЦСКА.

    – Игру "Зенита" можно охарактеризовать словом "отскочили"?

    – Жестковато, но надо называть вещи своими именами. Суперфутбола не показали, зато реализовали все моменты, которые были. А их больше двух не набралось.

    – О чем подумали, когда ЦСКА повел 2:0?

    – Сказал: "Зенит" точно не проиграет!"

    – Оптимистично.

    – Матч смотрел в компании друзей – они подтвердят. Хотя мне не поверили, считали, что "Зениту" даже ничья уже не светит. Конечно, я видел, что команда играет натужно, но исходил из другого.

    – То есть?

    – В "Зените" собраны исполнители очень высокого уровня. Способные сделать гол из ничего. Так и вышло. Сначала Халк заработал пенальти. Потом Файзулин изумительной передачей отрезал оборону, и Смольников четко разобрался с Акинфеевым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2015 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 14 сентября 2015, 00:44

      Спасибо Слуцкому за это! Зенит был явно не в форме и этим надо было обязательно пользоваться, а не садиться в оборону! Совсем инстинкта убийцы у команды нет, все на бей-беги строится

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