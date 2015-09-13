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    Джеррард: «Моуринью и «Ливерпуль» идеально подходят друг другу»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард заявил, что он видит Жозе Моуринью в роли идеального наставника для «Ливерпуля», за который британец выступал 17 лет. Напомним, что «Челси», вместе с которым в данный момент работает португальский тренер, занимает 16-е место в таблице АПЛ.

    «Для меня идеальным вариантом стало бы назначение Моуринью в «Ливерпуль». Несколько раз его имя называлось в числе кандидатов, но в итоге так ничего и не получилось. Я знаю, что говорю это предвзято, но Моуринью и «Ливерпуль» идеально подошли бы друг другу.

    Болельщики «Ливерпуля» полюбили бы Моуринью, он стал бы для них идолом. Жозе привел бы „Ливерпуль“ к грандиозному успеху», — заключил Джеррард.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      nblx 13 сентября 2015, 18:01

      Стиви Джи ты чего пить в Амереке начал? Царь же есть царь...

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