Фердинанд: «Не думаю, что «МЮ» будет близок к тому, чтобы завоевать титул»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, выступавший за «манкунианцев» на протяжении 12 лет, не считает свою бывшую команду претендентом на титул в Премьер-лиге. Напомним, что после победы над «Ливерпулем» (3:1) «красные дьяволы» занимают 2 место в турнирной таблице.

«Они финишируют в топ-4, но не думаю, что будут близки к тому, чтобы завоевать титул.

Нынешняя философия команды полностью разнится с прежней. Сейчас «МЮ» играет под девизом «мы будем больше владеть мячом, вам будет трудно вести игру, и это наша первая стадия обороны».

Болельщикам «МЮ» следует перезагрузиться и научиться смотреть игру команды. Не стоит ожидать яркого атакующего, залихватского футбола. Привыкайте к методической, плотной игре, строящейся в расчете на ошибку соперников. Теперь «МЮ» пытается задушить их.

Ван Гаал достаточно сильный и опытный тренер, чтобы понимать, что он не собирается никому угождать», – констатировал Фердинанд.