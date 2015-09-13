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    Фердинанд: «Не думаю, что «МЮ» будет близок к тому, чтобы завоевать титул»

    Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, выступавший за «манкунианцев» на протяжении 12 лет, не считает свою бывшую команду претендентом на титул в Премьер-лиге. Напомним, что после победы над «Ливерпулем» (3:1) «красные дьяволы» занимают 2 место в турнирной таблице.

    «Они финишируют в топ-4, но не думаю, что будут близки к тому, чтобы завоевать титул.

    Нынешняя философия команды полностью разнится с прежней. Сейчас «МЮ» играет под девизом «мы будем больше владеть мячом, вам будет трудно вести игру, и это наша первая стадия обороны».

    Болельщикам «МЮ» следует перезагрузиться и научиться смотреть игру команды. Не стоит ожидать яркого атакующего, залихватского футбола. Привыкайте к методической, плотной игре, строящейся в расчете на ошибку соперников. Теперь «МЮ» пытается задушить их.

    Ван Гаал достаточно сильный и опытный тренер, чтобы понимать, что он не собирается никому угождать», – констатировал Фердинанд.

    Источник: Sports.ru

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    13.09.2015 12:11
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