Шервуд: «Подписал бы Адебайора, но нам нужно уважать его решение»

Главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд рассказал, что хотел подписать нападающего "Тоттенхэма" Эммануэля Адебайора в летнее трансферное окно. Однако 31-летний тоголезец решил остаться в составе лондонского клуба.

"Я бы не колебался. Если бы Адебайор хотел к нам перейти, я подписал бы его сразу же. Но нам нужно уважать его решение. Я не могу влиять на его поведение.Не думаю, что дело в деньгах. Он ведь имел шанс давно оказаться где-нибудь в Катаре. Но ему хочется играть на высшем уровне.Нет вины Адебайора в том, что в "Тоттенхэме" на него не рассчитывают", - сказал Шервуд