Мини-футбол. «Динамо» смяло «Политех», «Синара» – «Прогресс»

Подмосковное «Динамо» без особых проблем одержало крупную победу над петербургским «Политехом» в рамках первого матча четвертого тура Суперлиги. В стане бело-голубых дублем отметился Ромуло. Екатеринбургская «Синара» уже во второй встрече с глазовским «Прогрессом» «отгрузила» сопернику семь мячей.

Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Норильский никель (Норильск) – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Сайотти, 2. 1:1 – Давыдов, 21 (с пенальти, 10м). 2:1 – Лео Сантана, 28. 3:1 – Кудзиев. 3:2 – Сытин, 39 (с пенальти, 6м). 4:2 – Покотыло, 45. 4:3 – Филиппов, 50.

Политех (Санкт-Петербург) – Динамо (Московская область) – 2:7 (1:3)

Голы: 0:1 – Сучилин,5. 0:2 – Фернандиньо, 8. 0:3 – Ромуло, 16. 1:3 – Шарипов, 21 (с пенальти, 10м). 1:4 – Сергеев, 30. 1:5 – Фернандао, 35. 1:6 – Ромуло, 36. 2:6 – Свиридов, 39. 2:7 – Бурков, 48.

Новая генерация (Сыктывкар) – КПРФ (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Део, 17 (с пенальти, 6м). 1:1 – Прокушев, 21. 1:2 – Разоренов, 30. 1:3 –Канивец, 46.

Вторые матчи

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Сигнев, 40. 0:2 – Робиньо, 48. 0:3 – Купатадзе, 50.

Прогресс (Глазов) – Синара (Екатеринбург) – 1:7 (0:4)

Голы: 0:1 – Бастриков, 12. 0:2 – Шистеров, 19. 0:3 – Демин, 20. 0:4 – Аширов, 23. 0:5 – Фахрутдинов, 42. 0:6 – Бастриков, 43. 1:6 – Толстов, 47. 1:7 – Шистеров, 50 (с пенальти, 10м)