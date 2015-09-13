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    Видеотрансляция матча «Анжи» - «Терек» – на «Бомбардире»

    "Анжи" и "Терек" являются соседями по турнирной таблице находясь в "зоне" переходных матчей. При этом грозненцы в потерпели всего одно поражение в чемпионате, чем не могут похвастаться даже некоторые команды из верхней части турнирной таблицы. Однако ничейный синдром не позволяет "Тереку" подняться выше, а болельщики команды по прежнему находятся в ожидании первой победы подопечных Рашида Рахимова. А вот махачкалинцы в выездном матче прошлого тура удивили футбольную Россию обыграв "Спартак", но в родных стенах команда Юрия Семина играет неудачно, набрав одно очко в четырех матчах.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Терек". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 13 сентября 2015, 22:36

      ТЕРЕК с победой порадовали нас сегодня

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