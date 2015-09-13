Видеотрансляция матча «Анжи» - «Терек» – на «Бомбардире»

"Анжи" и "Терек" являются соседями по турнирной таблице находясь в "зоне" переходных матчей. При этом грозненцы в потерпели всего одно поражение в чемпионате, чем не могут похвастаться даже некоторые команды из верхней части турнирной таблицы. Однако ничейный синдром не позволяет "Тереку" подняться выше, а болельщики команды по прежнему находятся в ожидании первой победы подопечных Рашида Рахимова. А вот махачкалинцы в выездном матче прошлого тура удивили футбольную Россию обыграв "Спартак", но в родных стенах команда Юрия Семина играет неудачно, набрав одно очко в четырех матчах.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Терек". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!