Галямин: «При лимите «10+15» играли ли бы десять иностранцев»

Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин считает, что формула лимита на легионеров "6+5" – наилучшая для РФПЛ.

«Я за тот лимит, который сейчас принял Мутко. Любой нормальный хозяин бизнеса должен свой бизнес защищать. У нас вкладывает деньги в футбол в основном государство. Лимитом «6+5» оно свой бизнес защищает

Почему молодые футболисты не могут вытеснить легионеров сами? Приведу примеры Соловьева и Зобнина. Если бы Смолов остался в «Динамо» и не ушел в аренду в «Анжи», то Соловьев не дебютировал бы вообще. То же самое и Зобнин: был бы игрок на эту позицию, Петреску бы даже его смотреть не стал. Просто не хватало людей, его привезли третьим-четвертым опорным. Был бы полный комплект, без шансов вообще. Уверен, что при лимите «10+15» первые восемь команд купили бы себе десять классных иностранцев и играли бы ими. По финансовым возможностям наши топовые клубы легко могли бы привезти сюда сильных легионеров», - сказал Галямин.