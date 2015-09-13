Галямин: «При лимите «10+15» играли ли бы десять иностранцев»

дурак ты дядя и все кто так считают про лимит 10+15 можно подумать сейчас в Зените или ЦСКА играют молодые игроки где они их нет и в Спартаке один Миранчук в Локомотиве а остальные как сидели так и сидят или в ФНЛ вторых команд и только Динамо играет с молодыми но там по другой причине из за ФФП а лимит тут не причем и тем более в сборной никого даже близко нет а при Капелле были так что лимит ваш засуньте себе в задницу и кайфуйте кто его придумал
Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин считает, что формула лимита на легионеров "6+5" – наилучшая для РФПЛ.
«Я за тот лимит, который сейчас принял Мутко. Любой нормальный хозяин бизнеса должен свой бизнес защищать. У нас вкладывает деньги в футбол в основном государство. Лимитом «6+5» оно свой бизнес защищает
Почему молодые футболисты не могут вытеснить легионеров сами? Приведу примеры Соловьева и Зобнина. Если бы Смолов остался в «Динамо» и не ушел в аренду в «Анжи», то Соловьев не дебютировал бы вообще. То же самое и Зобнин: был бы игрок на эту позицию, Петреску бы даже его смотреть не стал. Просто не хватало людей, его привезли третьим-четвертым опорным. Был бы полный комплект, без шансов вообще. Уверен, что при лимите «10+15» первые восемь команд купили бы себе десять классных иностранцев и играли бы ими. По финансовым возможностям наши топовые клубы легко могли бы привезти сюда сильных легионеров», - сказал Галямин.