Дикань: «Дисквалификация Кокорина - плюс для нас»

Голкипер «Краснодара» Андрей Дикань поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча восьмого тура РФПЛ с «Динамо».

«Динамо» всегда, в любом состоянии – команда высокого уровня и очень серьезный соперник. Да, возможно клуб сейчас переживает не самые простые времена, тем не менее, даже с существенно омолодившимися составом динамовцы достаточно высоко располагаются в таблице. Сбрасывать со счетов их ни в коем случае нельзя, и в матче с ними легко нам точно не будет.

Конечно, дисквалификация Кокорина – несомненный плюс для нас. Александр – один из лучших нападающих российской лиги, что подтвердили его недавние матчи за сборную страны. Но в «Динамо» способен забить не только он один, так что расслабляться нам не стоит", - считает Дикань.