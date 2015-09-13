Галямин: «Кокорин уйдет из «Динамо» зимой»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин полагает, что нападающий бело-голубых Александр Кокорин покинет клуб в зимнее трансферное окно.

– Кокорина провожали то в «Зенит», то в Англию. Почему он не уехал?

– Думаю, он уедет зимой. Было очевидно, что в это трансферное окно Кокорин не уйдет. Много миллионов за него никто платить не хотел, а за маленькие деньги его не отпускали.

Зимой сложится другая ситуация: «Динамо» будет заинтересовано в том, чтобы Кокорина продать, иначе летом он уйдет свободным агентом. Останется Саша в России или поедет за границу, зависит от того, как он будет играть.

– Из «Динамо» должны уйти все высокооплачиваемые игроки?

– Здесь все просто: например, у Денисова, Самба, Жиркова осталось по году контракта, всем им за 30. Самба уйдет на 100%, сомнений нет. Останутся ли Денисов или Жирков, зависит от условий, которые им предложат.