Ерохин - лучший игрок «Урала» в августе

Полузащитник Александр Ерохин стал лучшим игроком "Урала" в августе. Из пяти претендентов – Ерохина, Герсона Асеведо, Дениса Кулакова, Эдгара Манучаряна и Дмитрия Арапова – болельщики отдали свое предпочтение именно 89-му номеру команды

За Ерохина проголосовали без малого 73% пользователей. На старте сезона он был одним из главных действующих лиц "Урала" в матчах чемпионата России. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами, а также одним заработанным пенальти. Яркая игра Ерохина обратила на себя внимание тренерского штаба сборной России, куда Александр получил вызов впервые в своей карьере.